استلام وتوزيع الكتاب المدرسي.. المسيرون الماليون يقرّرون مقاطعتها في معسكر

توجت أشغال الأمانة التنفيذية للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية للتربية في معسكر بتبني خيار مقاطعة استلام وتوزيع الكتاب المدرسي.

واستنادا إلى بيان المكتب الولائي فإن خيار المقاطعة جاء بناء على مراسلة صادرة عن مدير المركز الولائي للنشر والتوزيع البداغوجي.

وتتضمن المراسلة، انطلاق حملة توزيع الكتاب اعتبارا من الفاتح مارس الجاري .

وبرّر المجتمعون قرارهم إلى جملة من الصعوبات التي كانت تواجههم في عملية استلام وتوزيع الكتاب المدرسي.

واعتبرها المسيرون من الأعمال الملحقة وليست من الأعمال الرئيسية خاصة في فترة التعامل مع مديري المدارس الإبتدائية.

وتتم عملية توزيع الكتاب المدرسي خارج سلطة المسير المالي، مما يضعه تحت طائلة تحمل المسؤوليات والمساءلات،ولا يتلقى مقابلها تعويضات.