استلام 12 مجمعا مدرسيا نهاية ديسمبر بوهران

كشفت مديرية التربية لوهران، اليوم الأحد، عن استلام 12 مجمعا مدرسيا نهاية ديسمبر المقبل.

وتمثل هذه الهياكل التربوية الواقعة بالأحياء السكنية التي ستشهد قريبا عمليات ترحيل في خمسة مجمعات مدرسية.

بكل من أحياء 700 و500 و3 ألاف مسكن و3.100 سكن و2.500 سكن ببلدية وادي تليلات.

وحيي 1.600 و2.000 مسكن في صيغة السكن الترقوي العمومي ببلدية بئر الجير.

كما سيتعزز القطاع أيضا بمجمعين اثنين على مستوى حيي 1.200 و1.500 مسكن “عدل” بموقع 4 ببلدية السانيا.

ومجمع مدرسي بكل من أحياء الرحمة ببلدية مسرغين ودوار النايم ببوتليليس.

و200 مسكن ترقوي عمومي بسيدي الشحمي، كما أشير إليه.