استلام 15 مليون جرعة جديدة من لقاح “سينوفاك” قبل 15 أكتوبر

أعلن مدير معهد باستور الجزائر، فوزي درار، عن استلام 15 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني قبل 15 أكتوبر المقبل. وأكد درار، اليوم الأحد، أن العملية تتم بعد توقيع العقد مع الشريك الصيني مؤخرا.

وأشار مدير معهد باستور، إلى أن هدف الوزارة هو تلقيح 75 بالمائة من المواطنين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. وهذا –يضيف المتحدث-، “نظرا لتوفر الكمية الكافية من لقاح كورونا، ولكن نجاح هذه العملية مرهون برغبة المواطنين وإقبالهم على العملية”.

وفي سياق ذات صلة، قال درار، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن مخزون معهد باستور يتوفر على 7 ملايين جرعة. إضافة إلى الجرعات التي وزّعت على مديريات الصحة على المستوى الوطني.

للإشارة، استقبلت، الجمعة الماضي، وزار ة الصحة، حصة جديدة من لقاح “كوفيد-19-“، حيث قدرت الكمية بـ 3 ملايين جرعة. وبهذا يصل اجمالي الجرعات التي تم اقتناؤها بين بفترة 5 إلى 10 سبتمبر 7.5 مليون جرعة من لقاح.

وستستقبل شحن أخرى من لقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19-، في الأيام المقبلة –حسب بيان وزارة الصحة-. وأكدت الأخيرة، أن مجمل اللقاحات المتحصل عليها يتم توزيعها على جميع ولايات الوطن. وناشد القطاع، جميع المواطنين الانخراط في عملية التلقيح الكبرى.

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