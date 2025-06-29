استلام 180 مركزا لتجميع الحبوب بطاقة 5 آلاف طن لكل مركز

استلمت الحكومة قرابة مائتي مركزا جواريا لتخزين الحبوب بشتى أنواعها عبر مختلف ولايات الوطن، تم انجازها من قبل ولاة الجمهورية، من أجل الرفع قدرات التخزين لهذا النوع من المنتجات الاستيراتيجية.

وأفادت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتسليم ولاة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من شهر أفريل وإلى غاية جوان الجاري، مائة وثمانين مركزا جواريا لتجميع الحبوب عبر ولايات: مستغانم، سكيكدة أدرار، تيميمون، تيارت وغيرها، وأكدت على أن القدرات التخزينية لكل مركز تقدر بخمسة ألاف طن على الأقل “كل مركز قادر على استيعاب مايزيد عن خمسة ألاف طن”.

وحددت الحكومة نهاية السنة الجارية كآخر أجل لاستلام 350 مركزا جواريا، لتدعم بها الطاقة التخزينية للديوان المهني الجزائري للحبوب، في وقت أعلن فيه المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عزمه أمام مدراء المصالح الفلاحية عزمه على تحقيق انتاج وطني من الحبوب يصل إلى خمسين مليون قنطار، مرهونة بمستوى أداء إطارات القطاع بإبراز قدراتهم في تجميع أكبر الكميات الممكنة المنتجة من قبل الفلاحين، حيث شدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج أفضل خلال موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 مقارنة بالموسم السابق. معتبرا أن النجاح في بلوغ هذا الهدف يتطلب تفعيل العمل الميداني وتركيز الجهود حول فعالية الأداء لا حول الشكليات.

كما أمر الرئيس بالعمل الصارم والحرص المتواصل من أجل تحسين مؤشرات الإنتاج الوطني. ودعا إلى عقد اجتماع دقيق ومفصل فور نهاية عملية الحصاد يكون مخصصا لتقييم النتائج المحصلة من حيث الكمية والنوعية وتحليل المجهودات الفعلية المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.