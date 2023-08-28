استلام 19 إقامة جامعية جديدة بداية من الموسم الجامعي الجديد

كشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه سيستلم 19 إقامة جامعية جديدة. بقدرة استيعاب تصل الى 36 ألف سرير بداية من الموسم الجامعي الجديد 2023-2024.

وأوضح المصدر في بيانه أن استلام هذه الإقامات الجديدة ستجعل القطاع في أريحية أكبر .والتخلص من بعض مشاكل الاكتظاظ، حيث تم احصاء حوالي 442.348 طالب مقيم خلال السنة الفارطة”.

أما بخصوص الطلبة الجدد، أوضح الديوان أنه تم لحد الآن تسجيل 116.000 طلب إيواء عبر تطبيق “بروغرس”. المخصص لعملية التسجيل التي لا تزال مستمرة.