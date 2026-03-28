استلام 251 حافلة جديدة من الشريك الصيني

استلمت مديرية الصناعات العسكرية، عبر مؤسسة تطوير صناعة السيارات الناحية العسكرية الثانية، آخر شحنة من الشريك الصيني والمقدرة بـ251 حافلة من مختلف الأصناف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم استلام الشحنة على مستوى ميناء الجزائر وميناء جن جن. لتصل بذلك إجمالي الكمية المستوردة إلى 6492 حافلة.

فيما كشفت الوزارة، عن استلام آخر دفعة مقدرة بـ 308 حافلة من الشريك ألماني على مستوى ميناء مستغانم، وذلك في غضون أيام، لتختتم بذلك عملية استيراد 6800 حافلة جديدة.