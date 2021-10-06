استلام 29 ألف مقعد بيداغوجي جديد مع الدخول الجامعي المقبل

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام سعيداني، اليوم الأربعاء، عن استلام 29 الف مقعد بيداغوجي جديد وعدد معتبر من الأحياء الجامعية، خلال الدخول الجامعي المقبل.

وأكد سعيداني، للإذعة الوطنية، عن استقبال أزيد من 330 ألف طالب جديد، و اعتماد 1660 منصب مالي جديد لتوظيف الاساتذة، وذلك لتغطية العجز المسجل، موضحا بأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتطبيق بروتوكول صحي و بيداغوجي جديد لإنجاح الدخول الجامعي الجديد.

وأبرز المتحدث أن ما يميّز الدخول الجامعي الجديد هو وجود المدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الإصطناعي بقطب الإمتياز للتكنولوجيا الجامعي بسيدي عبدالله الذي يوفر طاقة استيعاب تقدر ب 20 ألف مقعد بيداعوجي.

مشيرا الى أنه سيتم استلام خلال هذا الدخول 2000 مقعد بيداغوجي مناصفة بين المدرستين اللتين تتمتعان بميزات خاصة، سواء ما تعلق بالمنحة أو النمط التعليمي، مضيفا أن الجزء الأكبر من البرنامج البيداغوجي سيكون باللغة الإنجليزية.