استلام 3 مؤسسات تربوية ومكتبة عمومية بالعاصمة

تدعّمت بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، منذ بداية سنة 2019، بـ3 ابتدائيات ومكتبة للمطالعة العمومية، وذلك لتحسين الظروف التعليمية والتربوية لتلاميذ الأحياء السكنية الجديدة.

وأوضحت المكلفة بالشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، بن شلابي عائشة، اليوم الثلاثاء، أن اثنان من هذه الإبتدائيات تتواجد بأحياء حديثة لوكالة عدل والثالثة بحي 483 مسكن بالمالحة.

وعن مكتبة المطالعة العمومية، والتي يتوقّع افتتاحها رسميا في الأيام المقبلة، فهي تقع في حي المالحة، وتحمل إسم المجاهد”دعاس أحمد”، وقد كلف انجازها 10 ملايير سنتيم.

وفي سياق آخر، أكدت السيدة بن شلابي، أن مصالح البلدية تعكف على إنشاء متحف البلدية الذي سيكون بمثابة الذاكرة الحية للبلدية.

يذكر أن جسر قسنطينة تعد من أكبر البلديات في ولاية الجزائر، بمساحة شاسعة تقدر بـ14 كلم مربع، وبتعداد سكاني بلغ 140 ألف نسمة.

ونظمت بلدية جسر قسنطينة صبيحة اليوم، أبوابا مفتوحة لتلاميذ المؤسسات التربوية، بهدف تكريس ثقافة المواطنة لدى الجيل الصاعد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للبلدية.