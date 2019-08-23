استلام 3 مجمعات مدرسية جديدة بخنشلة سبتمبر المقبل

تفقد والي خنشلة، كمال نويصر، 3 مجمعات مدرسية جديدة، والتي سيتم تسليمها في الدخول المدرسي 2019/2020.

وخلال الزيارة، وقف الوالي على مدى جاهزية هاته المؤسسات التربوية لاستقبال المتمدرسين القاطنين بهاته الإحياء الجديدة .

وأكد الوالي، خلال تدخلاته العديدة مع أصحاب مؤسسات الإنجاز على ضرورة إستلامها في الموعد المحدد.

ودعا إلى توفير كل الظروف الملائمة من تهيئة خارجية وساحات اللعب ودورات المياه ، من أجل دخول إجتماعي مميز.

بعدها تنقل الوالي إلى مدرسة العربي التبسي العريقة والتي تعرف عمليات ترميم وإعادة إعتبار نوعية.

وذلك من خلال المحافظة على جمالها المعماري الذي يعود إلى الحقبة الإستعمارية والتي سيتم إستلامها في الدخول الإجتماعي المقبل.