استلام 40 مؤسسة تربوية تحسبا للدخول المدرسي القادم

سيتم استلام 40 مؤسسة تربوية بولايةوهران، في الأطوار التعليمية الثلاثة تحسبا للدخول المدرسي القادم حسبما أفاد به مدير التربية للولاية .

وحسب ذات المسؤول ، تتمثل هذه الهياكل في 27 مجمعا مدرسيا وثماني متوسطات وخمس ثانويات والتي من شانها المساهمة في تخفيف الضغط على الأقسام بعديد المؤسسات التربوية التي تعرف اكتظاظا وتعمل بنظام الدوامين , يشير لوأج سليماني أرزقي .

وأبرز أنه “بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية والخرجات الميدانية بمعية السلطات المحلية لورشات انجاز المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة عبر مختلف بلديات الولاية لمعاينة تقدم الأشغال تبين أن القطاع سيتعزز مع الدخول المدرسي المقبل ب 40 مؤسسة تربوية ”

مشددا على ضرورة استمرار وتيرة الأشغال لتسليمها في آجالها المحددة.

وتتواجد هذه المؤسسات التربوية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة على غرار منطقة 2.700 مسكن “عدل” بعين البيضاء ببلدية السانيا ووادي تليلات ومنطقة بلقايد ببئر الجير وقديل وغيرها، كما أشير إليه .

وذكر أرزقي، أنه تم القضاء خلال الموسم الدراسي الحالي على نظام الدوامين عبر 11 مؤسسة ابتدائية

والتي أصبحت تعمل بنظام الدوام الواحد والعمل لا يزال جاريا حتى يتم القضاء نهائيا على نظام الدوامين عبر مختلف المؤسسات التربوية.

للتذكير تدعم قطاع التربية بولاية وهران خلال الموسم الدراسي الجاري ب 35 مؤسسة تربوية منها 24 مجمعا مدرسيا وسبع متوسطات وأربع ثانويات، وفق المصدر ذاته.

ويتوفر القطاع حاليا على 808 مؤسسة تربوية منها 553 في الطور الابتدائي و181 و81 مؤسسة في الطورين المتوسط والثانوي على التوالي بتعداد إجمالي يقدر ب 365 ألف تلميذ.