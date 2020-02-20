استلام 90 فندقاً في وهران مع آفاق جوان 2021

أخبار الجزائر
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استلام 90 فندقاً في وهران مع آفاق جوان 2021
بقلم نادية بن طاهر

يرتقب استلام 90 مؤسسة فندقية جديدة بوهران، في آفاق 2021، بمناسبة احتضان الولاية، لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير المحلي للسياحة والصناعات التقليدية بالولاية، اليوم الخميس، أن المديرية، تتوقع استلام 90 مشروع فندقي في آفاق جوان 2021.

وتتوفر هذه المؤسسات الفندقية، على أكثر من 12572 سرير.

كما ستسمح هذه الفنادق، باستحداث 4029 منصب شغل مباشر.

وأضاف ذات المتحدث، أن 12 مشروع سيدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والذي يتسع لـ2000 سرير، وسيوفر 400 منصب شغل.

وأشار المدير المحلي، إلى أن جميع هذه المؤسسات الفندقية، تتراوح وتيرة الأشغال بها بين 3 و98 في المائة، ومن مختلف درجات التصنيف.


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