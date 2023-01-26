استمرار أزمة الطاقة إلى 2026 وارتفاع الطلب على الغاز بـ36 بالمائة في 2050

أكد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، اليوم الخميس، أن الجزائر تملك أحدث التقنيات المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي. مشيرا إلى أن اختيار لتجسيد مشروع مقر أبحاث الغاز، جاء اعترافا بدورها الكبير في منتدى الدول المصدرة.

كما توقع هامل، استمرار أزمة الطاقة حتى 2025 أو 2026، مع ارتفاع الطلب على الغاز بنسبة 36% بحلول عام 2050.

للإشارة، تم توقيع اتفاقية المقر لمعهد أبحاث الغاز بين الجزائر ومنتدى الدول المصدرة للغاز.