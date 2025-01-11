استمرار استقبال المشاريع للإستفادة من الدعم العمومي للآداب والفنون لسنة 2025

ذكرت وزارة الثقافة والفنون، اليوم السبت، بأنَّ عملية استقبال المشاريع الأدبية الجديدة بغرض الاستفادة من الدّعم بعنوان سنة 2025 لا تزال مستمرة، وذلك إلى غاية 30 جانفي 2025.

كما وضعت الوزارة تحت تصرف المشاركين عدة روابط للاطلاع على شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم وكل التفاصيل المتعلقة بذلك، وهي كالتالي:

لتحميل استمارة دعم الإبداع الأدبي الخاصة بالناشر:

https://e-servicesculture.dz/…/formulaire-subvention…

لتحميل استمارة دعم الإبداع الأدبي الخاصة بالمؤلف:

https://e-servicesculture.dz/…/formulaire-subvention…

يُرسل الملف إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور