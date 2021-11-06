استمرار  الأمطار الرعدية على 31 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 80ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الأحد

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، البويرة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم.

بالإضافة الى عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، معسكر ووهران

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بالمناطق الشرقية بكميات تتعدى 40 ملم محليا. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة والطارف.