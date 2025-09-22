استمرار الاضطرابات في العديد من المطارات الأوروبية

قالت إدارة مطار بروكسل، إنها طلبت من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة. المقررة اليوم الإثنين، بسبب استمرار عطل في نظام تسجيل الوصول ناجم عن هجوم الكتروني.

وتسبب هجوم الكتروني في اضطرابات بالرحلات. حيث جرى تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية في العديد من المطارات الأوروبية صباح اليوم السبت.

وحسبما ذكرته وسائل إعلام محلية، أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين-براندنبورغ، أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرّضت لهجوم مساء أمس الجمعة. ما دفع المطار لاحقًا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة.

وأوضح المطار أنه من المتوقّع نتيجة لذلك، تسجيل اضطرابات، في الرحلات ويواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات.

وجاء في بيان للمطار: “الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة. وإنما أصابه بشكل غير مباشر”.

وإلى جانب برلين، تضرّرت من الهجوم الالكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحذّر مطار بروكسل عبر موقعه الالكتروني من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران نتيجة للهجوم. مضيفًا أن عدة مطارات أوروبية تضررت أيضًا.

وأعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، لكنّه وصف الأمر بأنه “مشكلة تقنية”. ولم يتضح بعد حجم الضرر في مطارات أخرى.

وأضاف مطار بروكسل أن تسجيل الوصول والصعود يجريان حاليًا يدويًا بسبب تعطل النظام.

مشيرًا إلى أن مزوّد الخدمة يعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، ورجّح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات.

داعيًا الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار. والوصول مبكرًا بالقدر الكافي إلى المطار حال التأكد من سريان الرحلة.

وألغى مطار بروكسل 9 رحلات وقام بتأجيل 15 بسبب الهجوم الالكتروني.

ومن جانبه، أوضح مطار هيثرو أن جهة خارجية توفّر أنظمة تسجيل الوصول والصعود لعدد من شركات الطيران تواجه مشكلة تقنية. مشيرًا إلى أن الجهود جارية لإصلاحها سريعًا.