استمرار البحث على الطفل المفقود في تيزي وزو

تتواصل اليوم الأربعاء، عملية البحث على الطفل قحاز سامي والذي يبلغ من العمر 14 سنة في تيزي وزو، لليوم الرابع على التوالي.

وحسب بيان للمصالح المختصة، تتم عملية البحث، في قرية اولاد عيسى ببلدية ذراع الميزان. وكذا قرية تافوغالت ببلدية آيت يحي موسى وضواحيهما.

ويشارك في عملية البحث، وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو وأفراد الحماية المدنية وسكان المنطقة.

هذا وغادر الطفل مسكنه العائلي منذ 11 فيفري الجاري، ولا يزال مختفيا لمدة 4 أيام.