استمرار الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 م

أخبار الجزائر
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استمرار الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 م
بقلم أسماء.ع

نبهت مصالح الارصاد الجوية،اليوم الثلاثاء،من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر بسمك يصل الى 10 سم.

واضاف تنبيه المصلحة من المستوى الاول، ان تساقط الثلوج سيستمر الى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثلاء.
وعن الولايات المعنية، ذكر التنبيه، تيزي وزو،البويرة، بجاية، برج بوعريريج، جيجل وسطيف.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900متر.

وأضاف التنبيه، أن سمك الثلوج، يصل إلى 15سم إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الثلاثاء.

وعن الولايات المعنية، هي كل من الأغواط، البيض، الجلفة، تيارت، وتيسمسيلت.


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