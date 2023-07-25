استمرار الحرارة الشديدة في 17 ولاية وانخفاضها في أخرى

وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بارتفاع محسوس في درجات الحرارة في مختلف ولايات الوطن.

كما أشارت، المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة هي كل من أدرار، تيميمون، برج باجي مختار، الوادي، برج بو عريريج، غليزان. ميلة، ام البواقي، تبسة، عين صالح، الشلف، باتنة، سطيف، خنشلة، عين الدفلى، بسكرة ومعسكر.

في حين، شهدت الولايات التي كانت في الخانة الحمراء في الأيام الماضية، انخفاض محسوس في درجات الحرارة. لتصبح الأخيرة فصلية وعادية. على غرار العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، تيزي وزو.

وأدت الحرارة الشديدة والارتفاع القياسي، في نشوب حرائق كبيرة عبر مختلف ولايات الوطن. على غرار البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف، المدية، سطيف.

وتتوزع 15 حريقا فافادت الحماية انه تم تسجيل 5 حرائق بولاية سكيكدة، حريقين بولاية جيجل، حريقين بولاية البويرة، حريقين بولاية بجاية. حريق واحد بولاية تبسة، حريق واحد بولاية المدية، حريق واحد بولاية سطيف، حريق واحد على مستوى الطارف.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين بسبب الحرائق.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد الحرائق. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالحرائق.