استمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 60 ملم محليا في 20 ولاية !

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 و60 ملم محليا.

وحسب تنبيه المصلحة، فإن أمطار رعدية ستشهدها كل من ولايات بجاية، البويرة، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة.

بالإضافة إلى الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج وسطيف.

ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

كما وضع الديوان تنبيه آخر يفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وذكرت المصلحة، أن الولايات المعنية هي كل من البليدة، بومرداس، الجزائر العاصمة، المدية، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة.