استمرار تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تنبيها يفيد باستمرارا تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وأوضح المصدر أن كمية الأمطار المتساقطة تتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا.

أما الولايات المعنية هي: تبسة، باتنة،الجلفة، خنشلة، المغير، إليزي، ورقلة، بسكرة، أولاد جلال، الوادي، الأغواط، غرداية والمنيعة.

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أمطار رعدية غزيرة على 8 ولايات بداية من اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن، إلى غاية اليوم السبت

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تحدر من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات النعامة، بشار، وبني عباس. حيث أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.

وفي نشرية خاصة للارصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم محليا بداية من منتصف نهار الجمعة، إلى غاية فجر يوم السبت على ولايات البيض وتيميمون.

كما أضافت نشرية أخرى للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم محليا بداية من السادسة مساء الجمعة، إلى غاية التاسعة من صباح يوم السبت على ولايات المنيعة، غرداية، والأغواط.

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