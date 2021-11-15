استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم محليا في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم محليا.

وأضاف نفس المصدر ، أن بداية تساقط الأمطار ستكون من الساعة التاسعة صبيحة اليوم الاثنين إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الثلاثاء.

بالمقابل جاء في النشرية أن الولايات المعنية: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

وفي نفس السياق أفاد تنبيه، بتساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية تصل إلى 15 ملم محليا.

وجاء في ذات التنبيه، أن بداية تساقط الأمطار من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف النهار.

أما الولايات المعنية: إن صالح، أدرار.

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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية والساحلية خاصة، بداية من يوم الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تشير بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم على الولايات الشمالية خاصة الساحلية منها. على غرار الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة. وتكون أكثر إعتبارا وغزارة يومي الإثنين والثلاثاء فيما ستقل حدة يوم الأربعاء.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة بداية من ليلة الإثنين.

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار رعدية غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية، حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.