استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 26 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشمالية للوطن.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه لها أن كمية الأمطار المرتقبة ستصل إلى 40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة على الأقل.

في حين ذكرت أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، سوق أهراس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، بجاية، ميلة وأم البواقي.

إضافة الى ولايات تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، عنابة، سطيف،الجلفة وقسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، بويرة والبليدة.

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استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم محليا في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم محليا. وأضاف نفس المصدر ، أن بداية تساقط الأمطار ستكون من الساعة التاسعة صبيحة اليوم الاثنين إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الثلاثاء. بالمقابل جاء في النشرية أن الولايات المعنية: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة. وفي نفس السياق أفاد تنبيه، بتساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية تصل إلى 15 ملم محليا. وجاء في ذات التنبيه، أن بداية تساقط الأمطار من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف النهار. أما الولايات المعنية: إن صالح، أدرار. طالع أيضا: الثلوج والأمطار تغلق العديد من الطرقات كما تسببت الأمطار والثلوج الكثيفة التي تساقطت بداية من صبيحة اليوم الخميس، في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين والمركبات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البيض الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي البيض وآفلو بولاية الأغواط على مستوى منحدر قارمي بلدية الغاسول بسبب تساقط الثلوج.

كما أنه بولاية سيدي بلعباس الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي وادي السبع وتلاغ مغلق بالضبط على مستوى بلدية الضاية بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة كذلك إلى توخي الحيطة والحذر بعلى مستوى الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي رأس الماء ووادي السبع بسبب تساقط الثلوج.