استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة في 11 ولاية وثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر

أخبار الجزائر
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استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة في 11 ولاية وثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر
بقلم أمينة لعلالي

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على السواحل الوسطى والشرقية والمناطق الداخلية الغربية.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار تتعدى 30 ملم محليا مرفوقة بحبات البرد إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

وفي نشرية ثانية حذّرت مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر.

وأفادت ذات النشرية أن سمك الثلوج يتعدى 25 سم إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية: بومرداس،تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى،تسمسيلت،الجلفة، تيارت،الأغواط سعيدة،البيض،سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وخنشلة.


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