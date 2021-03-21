استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها،من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى40ملم محليا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

الولايات المعنية: بجاية، البليدة،البويرة، تيزي وزو،الجزائر العاصمة،جيجل،سطيف، سكيكدة،عنابة،قالمة،قسنطينة، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى والمنيعة.

وفي تنبيه ثان، حذرت ذات المصالح من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى40ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

أما الولايات المغنيةهي: تيميمون، بشار، بني عباس والبيض.