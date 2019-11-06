عاجل

استمرار تساقط أمطار رعدية في أربع ولايات

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
استمرار تساقط أمطار رعدية في أربع ولايات
بقلم عبد الجلال نويس

أشارت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء،عن  استمرار عملية سقوط أمطار رعدية في أربع ولايات شرقية داخلية.

وأوضحت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن استمرار سقوط الامطار الرعدية إلى غاية زوال اليوم.

وأوضح ذات المصدر، بأنّ  كمية الأمطار تتعدى 25 مللم بكل من سوق أهراس، خنشلة، تبسة، وأم البواقي.

وفي ذات السياق، من المرتقب أن تّسجلّ ولاية أدرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة.

وتسفر هذه الرياح على تطاير الرمال، كما ستؤدي إلى حجب الرؤية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722586

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com