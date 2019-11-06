استمرار تساقط أمطار رعدية في أربع ولايات

أشارت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء،عن استمرار عملية سقوط أمطار رعدية في أربع ولايات شرقية داخلية.

وأوضحت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن استمرار سقوط الامطار الرعدية إلى غاية زوال اليوم.

وأوضح ذات المصدر، بأنّ كمية الأمطار تتعدى 25 مللم بكل من سوق أهراس، خنشلة، تبسة، وأم البواقي.

وفي ذات السياق، من المرتقب أن تّسجلّ ولاية أدرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة.

وتسفر هذه الرياح على تطاير الرمال، كما ستؤدي إلى حجب الرؤية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.