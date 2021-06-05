استمرار تساقط أمطار رعدية في هذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، اليوم السبت، باستمرار تساقط أمطار رعدية قد تصل إلى 15 ملم محليا بداية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة مساء.الولايات المعنية هي

الجزائر العاصمة، المدية، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة وعين الدفلى.

وكانت ذات المصالح قد أصدرت نشرية خاصة أمس الجمعة، تفيد بتساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 36 ولاية تستمر إلى غاية منتصف ليلة أمس.وأفادت أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 15 ملم محليا.

لتفيد ذات المصالح صباح اليوم السبت، أن الامطار سيتواصل سقوطها في عدة ولايات إلى غاية الساعة السادسة مساء.