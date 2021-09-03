استمرار تساقط أمطار رعدية في 15 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية .من استمرار تساقط أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم محليا. الأمطار متوقعة بداية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

وحسب نفس المصدر فإن الولايات المعنية هي : سوق أهراس، الأغواط، مسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، عنابة، الجلفة، باتنة ،البيض، خنشلة، بسكرة، النعامة، المدية، البويرة.

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