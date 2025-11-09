إعــــلانات
الوطني

استمرار تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات

بقلم عايدة.ع
استمرار تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات
  • 2177
  • 0

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه هي الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، برج بوعريرج، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/psrOR
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer