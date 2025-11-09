استمرار تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه هي الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، برج بوعريرج، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة

