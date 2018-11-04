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استمرار تساقط الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية إلى غاية 18 سا

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استمرار تساقط الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية إلى غاية 18 سا
بقلم سميرة.ل

تنبه الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية، على السواحل الشرقية اليوم الأحد إلى غاية الساعة 18 مساء.

ويخص التنبيه الولايات التالية: جيجل  سكيكدة  عنابة  و الطارف

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