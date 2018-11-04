استمرار تساقط الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية إلى غاية 18 سا

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية النعامة من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بالترويج والاتجار بالمخدرات.
وتم توقيف سبعة أشخاص في العقد الثالث من العمر، وحجز…
أدانت محكمة عين تيموشنت ،متهمين أحدهما من جنسية مغربية ب12 سنة سجنا نافذة، عن تهمة التجسس،وإجراء تخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز…
أهدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، مساء أمس، عمال النظافة لبرج بوعريريج عمرة، نظير جهودهم المبذولة للمحافظة على المحيط.
وحسب ما أوردته الصفحة الرسمية…
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