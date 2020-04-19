حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط الأمطار الرعدية على المناطق الغربية.

وحسب نشرية للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي تلمسان، مستغانم، عين تيموشنت، غليزان، بالإضافة إلى معسكر وتيارت وسيدي بلعباس وولاية سعيدة، وحسب النشرية فإن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

كما حذرت ذات النشرية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم في الساعة تكون مرفوقة بهبوب زوابع رملية و رداءة في الرؤية على المناطق الجنوبية، على مستوى كل من ولاية ورقلة والوادي وغرداية، اليزي وتمنراست.