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استمرار تساقط الأمطار في هذه الولايات

بقلم أمينة لعلالي
استمرار تساقط الأمطار في هذه الولايات
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا.

وأضاف نفس المصدر أن تساقط الأمطار يستمر إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الخميس.

أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة البليدة والمدية.

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من استمرار تساقط أمطار رعدية.

أما كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الخميس.

الولايات المعنية : عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة والطارف.

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أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم على هذه الولايات

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