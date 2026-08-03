استمرار جهود إخماد 7 حرائق غابات عبر 6 ولايات

تواصل مصالح الحماية المدنية الجزائرية، بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، جهودها الميدانية الحثيثة لمكافحة حرائق الغابات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت الفرق المتخصصة حتى الساعة الواحدة زوالا، استمرار 7 حرائق غابية وأحراش قيد الإخماد، موزعة عبر 6 ولايات شمالية وهي تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وعنابة، بومرداس، وسطيف.

دعم جوي مكثف لمكافحة حرائق تيزي وزو وبجاية

تتصدر ولاية تيزي وزو المشهد الميداني بتسجيل بؤرتين مشتعلتين، الأولى ببلدية إعكورن (على مستوى قريتي تمليحث وتوقانة).

وللتعامل مع التضاريس الصعبة، تم تسخير دعم جوي مكثف يشمل طائرتين من طراز (AT802-06) وطائرة (BE200) التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. فضلاً عن دعم بري إضافي من المفرزة الجهوية لولاية البويرة.

وتتواصل الجهود بالتوازي لسيطرة على الحريق الثاني الذي إندلع في الأدغال والأحراش بقرية أيت عبد المؤمن في بلدية تيزي نثلاثة.

وفي ولاية بجاية، تسعى فرق التدخل للسيطرة على حريق الأدغال والأحراش المشتعل ببلدية تيشي (منطقة تيزي احمد).

وتشهد المنطقة إقحاماً مكثفاً لوسائل الإخماد الجوي عبر طائرتين من نوع (AT802-06) ومروحية من الطراز الثقيل (MI 26) التابعة للجيش، بهدف منع انتشار النيران نحو المناطق المأهولة.

جهود متواصلة لتطويق النيران في جيجل، عنابة، بومرداس وسطيف

وعلى مستوى الشرق والوسط، تجنّد فرق الحماية المدنية كافة إمكانياتها للسيطرة على حريق غابة تايلمام ببلدية العنصر في ولاية جيجل. إلى جانب حريق غابة بوزيزي الواقع ببلدية سرايدي الجبلية في ولاية عنابة. حيث تعمل الفرق على محاصرة البؤر الغابية لمنع امتدادها.

كما تتواصل عمليات الإخماد الميدانية في ولاية بومرداس جراء حريق الأدغال والأحراش ببلدية بني عمران (منطقة أولاد بلعمو عمال). بالتزامن مع تدخلات مماثلة لإخماد البؤرة المسجلة بـ ولاية سطيف.

وتبقى جميع الفرق في حالة استنفار قصوى حتى إخماد كافة النيران وتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم.