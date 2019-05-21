استمرار خرجات إطارات ديوان الحج و العمرة في البقاع المقدسة
يقوم إطارات مديرية نشاط العمرة بالديوان الوطني للحج، بخرجات ميدانية في البقاع المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان.
وشملت عملية مديرية العمرة، عينة معتبرة من وكالات السياحة والأسفار، للوقوف على مدى التكفل بالمعتمرين ولتوعية الأخيرين بشكل مباشر بحقوقهم وواجباتهم.
وتستمر العملية، حسب منشور مرفوق بصور، للديوان عبر الفايسبوك، إلى غاية انتهاء موسم عمرة رمضان المبارك.
| #المرافقة_والمتابعة | #البقاع_المقدسة.سهر إطارات مديرية نشاط العمرة بالديوان على القيام بخرجات ميدانية بالبقاع…
Publiée par الديوان الوطني للحج والعمرة – الجزائر sur Lundi 20 mai 2019
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