استمرار خرجات إطارات ديوان الحج و العمرة في البقاع المقدسة

يقوم إطارات مديرية نشاط العمرة بالديوان الوطني للحج، بخرجات ميدانية في البقاع المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وشملت عملية مديرية العمرة، عينة معتبرة من وكالات السياحة والأسفار، للوقوف على مدى التكفل بالمعتمرين ولتوعية الأخيرين بشكل مباشر بحقوقهم وواجباتهم.

وتستمر العملية، حسب منشور مرفوق بصور، للديوان عبر الفايسبوك، إلى غاية انتهاء موسم عمرة رمضان المبارك.