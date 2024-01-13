استمرار عملية التلقيح الإستثنائية لمناصري الخضر اليوم السبت

تستمر اليوم السبت، لليوم الثاني عملية التلقيح الإستثنائية التي أقرتها وزارة الصحة، لفائدة الأنصار الراغبين في التنقل إلى كوت ديفوار من أجل حضور فعاليات بطولة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.

وكانت وزارة الصحة، قد أنهت إلى علم كافة أنصار الفريق الوطني الراغبين في حضور فعاليات هذا الحدث الرياضي. و لم يتقدموا إلى مراكز التلقيح أنه سيتم بصفة إستثنائية فتح مراكز التلقيح على مستوى عدد من المؤسسات الاستشفائية. و ذلك من 09:00 سا صباحا وإلى غاية 15:00 سا زوالا.

أين تم أمس الجمعة، استقبال الراغبين في التلقيح على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي الدويرة. والمركز الإستشفائي الجامعي باب الواد.

كما ستتواصل عمليات التلقيح الاستثنائية اليوم السبت، بالمؤسسات الاستشفائية العمومية التالية: المؤسسة الاستشفائية المتخصصة القطار. المركز الإستشفائي الجامعي الدويرة، المركز الإستشفائي الجامعي باب الواد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه إعتبارا لأهمية التلقيح ، تدعو وزارة الصحة المشجعين الراغبين التنقل إلى كوت ديفوار. التقرب من مراكز التلقيح و هذا حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

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