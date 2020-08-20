استمرار عملية سحب استدعاءات البكالوريا الى غاية 13 سبتمبر

ذكرت وزارة التربية الوطنية الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا سواء الأحرار أو النظاميين أن عملية سحب الاستدعاءات ستستمر الى غاية يوم الامتحان المقرر في 13 من شهر سبتمبر القادم .

وعمدت وزارة التربية إلى توفير مكاتب خاصة للرد على انشغالاتهم على مستوى مديريات التربية وكذا إسداء تعليمات لمستشاري التوجيه قصد تقديم نصائح للطلبة وكيفية سحب الإستدعاء

هذا ويقوم المترشح بادخال بيانته الى موقع الديوان كالرقم السري أو اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على زر الطباعة ليتحصل بعدها على الإستدعاء الذي على أساسه يتعرف على المركز الذي يجتاز فيه الامتحان إضافة إلى اطلاعه على أهم الممنوعات وكذا الارشادات الواجب اتخاذها .

وياتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التربية الوطنية العديد من الممنوعات على الأساتذة بالخصوص لمنع أي تسرب او غش لتجنب ما حدث السنوات الماضية .

وتتمثل هذه الممنوعات في تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار