استمرار محاكمة طرطاق وحنون وتوفيق والسعيد بوتفليقة ورفض طلب التأجيل

رفضت المحكمة العسكرية للبليدة، اليوم الاثنين، طلب تأجيل محاكمة 4 شخصيات من أبرز رموز النظام السابق.

ولا تزال محاكمة كل من الجنرال بشير طرطاق، محمد مدين، السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، مستمرة إلى غاية الساعة، بعدما مثُلوا، صبيحة اليوم.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار اون لاين”، فإن سبب الرفض يعود إلى عدم الاختصاص.

ويواجه، الجنرال بشير طرطاق المنسق السابق للاستخبارات، ومحمد مدين المدعو “توفيق”، الرئيس الأسبق للمخابرات، تهمة التآمر ضد سلطة الجيش.

كما يواجه كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، نفس التهم.

وكان، محامي الفريق توفيق المتابع في قضية الحال، ميلود براهيمي، قد كشف في اتصال مع «النهار»، عن عزمه المطالبة بتأجيل القضية، لاعتبارات صحية تخص موكله.

حيث قال إن الأخير مريض ولا يمكنه المثول للمحاكمة، مشيرا إلى أن مسؤولي السجن على علم بمرضه.

وأكد براهيمي بأنه يعتزم المطالبة بتأجيل القضية إلى وقت لاحق لسبب طبي.