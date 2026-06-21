استمرار موجة الحر عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار موجة الحر بدرجات حرارة قياسية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار موجة الحر مع تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة اليوم تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

وبخصوص الولايات المعنية فهي تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب نشرية ثانية، ستشهد ولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة وتيزي وزو موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية وتستمر إلى غاية يوم غد الاثنين.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وقد تتعدى محليا 42 و43 درجة مئوية اليوم الأحد وتستمر إلى غاية يوم غد الاثنين.

وهذا على ولايات وهران، عين تموشنت ومستغانم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور