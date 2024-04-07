استمرار موجة الحر على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية على عدة ولايات من الوطن اليوم الأحد.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن الولايات المعنية بموجة الحر هذه هي عنابة، سكيكدة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة. البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر وسيدي بلعباس.

وستشهد الولايات المذكورة ارتفاع في قياسي في درجات الحرارة بداية من الساعة التاسعة إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

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