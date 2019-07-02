وحسب ذات المصالح فإن درجات الحرارة ستتعدى 47 درجة مئوية إلى غاية فجر يوم غد.
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر على ولايتي أدرار وتندوف.
وحسب ذات المصالح فإن درجات الحرارة ستتعدى 47 درجة مئوية إلى غاية…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية والشرقية.
وحسب ذات المصالح فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تبسة، خنشلة، باتنة…
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