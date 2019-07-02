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استمرار موجة الحر على ولايتي أدرار وتندوف

أخبار الجزائر
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استمرار موجة الحر على ولايتي أدرار وتندوف
بقلم أمينة لعلالي

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر على ولايتي أدرار وتندوف.

وحسب ذات المصالح فإن درجات الحرارة ستتعدى 47 درجة مئوية إلى غاية فجر يوم غد.


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