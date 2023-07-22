استمرار موجة الحر في 33 ولاية طيلة نهار اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، صبيحة اليوم السبت، من استمرار موجة الحر وتسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

وحسب ذات النشرية، فإن درجات الحرارة ستكون قياسية شمال الوطن وستتعدى 48 درجة مئوية إلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وتخص النشرية كل من الولايات الآتية: بومرداس، بجاية ،جيجل، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المسيلة وباتنة.

كما حذرت ذات المصالح، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم السبت على 24 ولاية.

ويخص التنبيه الولايات التالية :تيزي وزو، البويرة، المدية، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، بسكرة.

وولايات: أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، الجلفة، الأغواط، البيض، تيميمون، إن صالح، أدرار وتندوف.