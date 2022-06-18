استمرار موجة الحر وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، صبيحة اليوم السبت، باستمرار تسجيل موجة الحر بدرجات حرارة قياسية.

حيث تتوقع المصالح أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية تحت الظل.

وهذا على كل من ولاية : غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، عين تموشنت، وهران ومعسكر.

من جهة أخرى، حذرت ذات المصالح في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، تصل كميتها إلى 25 ملم.

تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم ويستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.