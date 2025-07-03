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استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية الغزيرة غدا الجمعة

بقلم أسماء.ع
استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية الغزيرة غدا الجمعة
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وموجة حر، يوم غد الجمعة في العديد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه له من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار  هي كل من سوق أهراس، تبسة، خنشلة، باتنة، أم البواقي. بسكرة قسنطينة، ميلة، سطيف، الجلفة، برج باجي مختار، عين قزام.

كما ستشهد كل من ولايات تندوف، أدرار، برج باجي مختار، موجة حر قياسية.

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