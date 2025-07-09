استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية غدا الخميس

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر الشديدة والأمطار الرعدية في مختلف ولايات الوطن.

وأفادت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، أن الولايات المعنية بموجة الحر غدا الخميس، هي كل من برج باجي مختار، تندوف، أدرار، تمنراست، عين صالح، تيميمون.

أما الأمطار الرعدية، فتخص كل من بشار، النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، الأغواط، غرداية، الجلفة، المسيلة. أولاد جلال، المغير، برج بوعريريج، باتنة، سطيف، بسكرة، خنشلة، تبسة، برج باجي مختار، عين قزام.

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