استمرار موجة حر على أغلب ولايات الوطن

وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص باستمرار موجة الحر. حيث أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 42 إلى 44 درجة تحت الظل، وتصل محليا من 45 إلى 46 درجة. في حين درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين 28 إلى 34 درجة. وهذا طيلة نهار اليوم الاثنين.

كما أشار التنبيه ذاته إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من المدية، البويرة، البليدة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، بجاية، الجزائر العاصمة، بومرداس، غرب باتنة، عين الدفلى، جنوب خنشلة وجنوب تبسة.

في حين، يستمر الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. في كل من تيبازة، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، معسكر، سعيدة، تيارت، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، أم البواقي، سوق أهراس، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار

افادت مصالح الأرصاد الجوية، الأحد، من احتمالية تسجيل مقاييس مرتفعة لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في منشور لها عبر الفايسبوك، إلى أن الجزائر شهدت، منذ بداية شهر جويلية، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. حيث سجلت في الأيام الفارطة درجات جد مرتفعة مست بعض المناطق الشمالية للوطن.

وكشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية. هوارية بن رقطة، أن الجزائر تعيش حاليا تحت تأثير القبة الحرارية. التي تتميز بضغط جوي مرتفع على شكل قبة يحمل هواء جد ساخن مستمر في الزمن.

وقالت بن رقطة في تصريح “للنهار”، أن موجة الحر التي تعرفها الجزائر خاصة المناطق الساحلية .والتي تعدت درجات الحرارة بها 48 درجة تحت الظل. سببها موجات الحر وتمركز مرتفع للضغط الجوي على بحر الابيض المتوسط محمل بهواء جد ساخن. مضيفة أن الإستمرارية والإستقرار سبب تسلسل موجات الحر على المناطق الشمالية.

وأشارت بن رقطة في ذات السياق، أنه تم إصدار 3 تنبيهات من الدرجة الثالثة و10 تنبيهات من الدرجة الثانية تخص موجات الحر خلال شهر جويلية. بسبب مرتفع للضغط الذي ألفناه في الجنوب زحف نحو المناطق الساحلية. وهو أمر غير طبيعي لحد الساعة.