استمرار موجة حر قياسية على 6 ولايات

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من ولايات غليزان الشلف وعين الدفلى.

فيما حذرت نشرية ثانية، من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سكيكدة عنابة والطارف.