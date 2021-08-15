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استمرار موجة حر قياسية على 6 ولايات

بقلم نادية بن طاهر
استمرار موجة حر قياسية على 6 ولايات
موجة حر
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حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من ولايات غليزان الشلف وعين الدفلى.

فيما حذرت نشرية ثانية، من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سكيكدة عنابة والطارف.

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