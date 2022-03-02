استمرار هبوب الرياح القوية في عديد المناطق الجنوبية

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، من استمرار هبوب الرياح القوية على 7 ولايات من الوطن.

كما ذكرت ذات المصالح أن الولايات المعنية هي: برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، ورقلة، وتندوف.

وحسب ذات النشرية فإن الرياح ستستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

طالع أيضا:

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي ليلة الخميس إلى الجمعة الرابع من شهر مارس. بداية بالمناطق الغربية للوطن. ثم يتوغل ويلتحق بالمناطق الوسطى خلال الظهيرة والمناطق الشرقية في المساء.

وأضافت ذات النماذج والتوقعات طويلة المدى التي يصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستخص الولايات الغربية أولا على غرار مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، سعيدة، تيارت، والشلف. لتنتقل تدريجيا إلى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. بالإضافة كذلك إلى المناطق الشرقية على غرار سكيكدة، عنابة، قسنطينة، الطارف، جيجل، وتبسة.

كما سيكون هذا الإضطراب محمّل بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 600 إلى 900 متر. بالمرتفعات الداخلية، على غرار البيض باتنة، المدية، البويرة، الجلفة والنعامة. وستخص الأمطار أيضا شمال الصحراء والواحات.

أما بالنسبة لتوقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، وبداية من يوم الأحد إلى غاية نهاية الأسبوع ستشهد الولايات الشمالية للوطن، أجواء ممطرة بسبب قدوم إضطراب جوي آخر من الجهة الشرقية للوطن. حيث سيخض الولايات الشرقية بأمطار رعدية معتبرة تكون أكثر غزارة في المساء لينتقل الإضطراب يوم الإثنين إلى الولايات الوسطى. كما ستبقى الأجواء متقلبة وممطرة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.