استمرار هبوب الرياح القوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب الرياح القوية على السواحل الوطنية. وحسب تنبيه من المستوى الاول، فإن الرياح ستتعدى 50 كلم، وأمواج عالية تتعدى تصل المترين.

وأضافت المصلحة ذاتها، أن استمرار هبوب الرياح، سيكون إلى غاية منتصف الليل. وعن السواحل المعنية ذكر التنبيه، المرسى، بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم، تنس، سكيكدة، عنابة، القالة.

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