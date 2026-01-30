استمرار هبوب رياح قوية حتى صباح السبت

حذر تنبيه للأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن، إلى غايةصباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح، في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، معسكر، وهران، ومستغانم.

وكذا ولايات سعيدة، تيارت، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. وسكيكدة، عنابة، المسيلة، الجلفة، والأغواط.

وبالتفاصيل، حذرت نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح غربية-جنوبية غربية سرعتها من 50 إلى 80 كلم/سا، على ولايات تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، والشلف، بداية من مساء اليوم على الساعة السابعة، لتستمر إلى غاية يوم غد السبت على الساعة العاشرة صباحا.

كما حذرت نشرية ثانية، من هبوب رياح غربية سرعتها من 50 إلى 80 كلم/سا، على ولايات تيبازة والجزائر وبومرداس. بداية من الساعة العاشرة مساء، لتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا.

وحذرت نشرية خاصة أخرى، من هبوب رياح غربية سرعتها من 50 إلى 80 كلم/سا، على ولايات تيزي وزو وجيجل وبجاية، بداية الساعة الواحدة ليلة الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة من صباح يوم غدا السبت.