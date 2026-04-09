استمرار وصول الأغنام المستوردة إلى العاصمة

رست بميناء الجزائر خلال يومي الأربعاء والخميس باخرتان محملتان برؤوس من الأغنام المستوردة.

حيث تم، يوم الأربعاء ، رسو الباخرة “Gamma Star”، تلتها يوم الخميس الباخرة “Pacific M”، وذلك في ظروف تنظيمية محكمة. أين تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان التفريغ السلس والآمن لهاتين الشحنتين المحملتين بالأغنام المستوردة. وفق الإجراءات المعمول بها داخل الحيز المينائي.

وتندرج هذه العمليات في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تموين السوق الوطنية، مع الحرص على احترام المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يضمن سلامة القطيع وجودة المنتوج الموجه للاستهلاك.

وتأتي العمليتين، في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي. وتجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.