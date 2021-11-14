استنئاف الرحلات البحرية للمسافرين بين الغزوات وألميريا

تم صباح اليوم الأحد استئناف الرحلات البحرية الدولية لنقل المسافرين، للخط الرابط بين ميناء الغزوات – تلمسان وميناء ألميريا الإسباني.

وجاء هذا بعد أن تم تعليق جميع الرحلات منذ انتشار الموجة الأولى من الجائحة الوبائية لفيروس كورونا. التي عرفت اغلاقا تاما لاحتواء الفيروس.

حيث تم استقبال المواطنين في جو تنظيمي محكم وتحت بروتوكول صحي صارم من قبل المصالح المعنية.

ويأتي هذا في إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية.